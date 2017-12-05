Facebook презентував месенджер для дітей

У понеділок, 4 грудня, соціальна мережа Facebook презентувала додаток Messenger Kids, який дозволить дітям обмінюватися повідомленнями і відеодзвінками без реєстрації облікового запису

Про це інформує nv.ua.

Згідно з інформацією прес-служби Facebook, зареєструватися в Messenger Kids можна лише через акаунт одного з батьків, адже політика Facebook забороняє створення дитячих сторінок. Дорослі зможуть повністю контролювати список контактів своєї дитини через панель управління Messenger Kids Controls в основному додатку Facebook.

При цьому діти зможуть скаржитися на своїх співрозмовників, якщо ті поводяться грубо під час спілкування. У такому випадку Messenger Kids повідомить про це батьків кривдників.

У дитячій версії месенджера повністю відсутня реклама та представлений яскравий анімаційний інтерфейс.

Наразі Messenger Kids буде доступний лише на території США і тільки на платформі iOS, але в найближчі місяці обіцяють також версію для Android.