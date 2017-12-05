12 песиків з ЛКП «Лев» мріють про теплу домівку

ЛКП «Лев» рекомендує продовжити щасливі роки і знайти собі чотирилапого друга до душі

Кажуть, у вас було щасливе дитинство, якщо ви провели його у компанії собаки. Ці чудові 12 песиків, які мріють про теплу домівку, з радістю допоможуть стати щасливими.

Запрошуємо познайомитися з вашим майбутнім домашнім улюбленцем в ЛКП «Лев». ЛКП працює щодня без вихідних, з 08:00 до 20:00.

Реймонд. Молодий собака з дуже зворушливим оглядом. Соціалізований та охоче виконує базові команди.

Коко. Молодий красень. Уважний, слухняний, добре піддається навчанню. Чудовий охоронець та друг.

Цукерочка. Молода собачка віком до одного року. Метис німецької вівчарки. Трішки ляклива, та при постійному контакті з новими відповідальним господарем стане чудовим охоронцем та другом.

Барні. Молодий та слухняний шоколадний красень. Виважений, соціалізований, добре гуляє на повідку та любить, щоб його чухали за вушком.

Смокі. Молода красуня, метис лайки. Слухняна, уважна, енергійна та активна, компаньйон, охоронець та друг.

Бадді. Собачка молодий та невеликий за розміром. Дружній з іншими собаками. Наразі трішки лякливий, але з новим господарем швидко знайде спільну мову.

Елвіс. Цей чудовий собака з радістю спілкується з людьми та вміє давати лапу. Гавкучий, енергійний, невибагливий до їжі.

Лаура. Ця чорнява красуня віком до одного року. Наразі трішки ляклива, боїться інших собак. Але людям довіряє. Особливо любить, щоб їй чухали животик.

Шурік. Метис кокер-спанієля. Соціалізований, активний, любить прогулянки та інших собак. Дуже контактний та дружній, гавкучий.

Веда. Надзвичайно компанійська собака. Розумна та чудово піддається навчанню. Найкращий друг та охоронець.

Рижа. Зеленоока красуня. Неймовірно зворушлива собака. Дружня, енергійна та гавкуча. Чудовий охоронець та друг.

Афродіта. Маленький рудий енерджайзер. Молода та соціалізована собака. Підійде на прилаштування у родину з дітками, що люблять тварин.

Фото: Марта Сирко