Зуб розповів подробиці ДТП, в яку потрапив у Бродах

За словами чиновника, повертаючись до Львова, він заїхав на автозаправку, а опісля рухався трасою Київ – Чоп. Швидкість руху не перевищувала 60 км/год.

«Під час руху, наближаючись до виїзду з міста, побачив, що на другорядній смузі стоїть легковий автомобіль, я чітко бачив, що він не рухається, тому продовжив рух. Натомість за декілька метрів до перехрестя цей автомобіль почав рух, виїхав на головну смугу, і незважаючи на те, що я різко загальмував і намагався здійснити маневр, зіткнення уникнути не вдалося», – пояснив Володимир Зуб.

Він наголосив, що ані він, ані його дружина, яка також перебувала в авто, травм не зазнали. Свідки ДТП викликали поліцію і швидку допомогу.

«Я разом з водієм «Пежо» у супроводі представника нацполіції поїхав у Бродівську центральну районну лікарню, де ми пройшли експертизу на алкогольне сп’яніння. За показниками алкотестера ні в мене, ні в іншого водія не було виявлено алкоголю, проте у нас відібрали кров на обстеження», – зазначив чиновник.

Водій «Пежо» змушений був залишитися у лікарні, оскільки був травмований.

Натомість у соціальний мережах активісти поширюють дещо іншу інформацію. За їхніми словами, водій автомобіля «Мерседес» (Зуб Володимир) на великій швидкості здійснив наїзд на «Пежо», в якому їхав військовий, учасник АТО. Відтак останній отримав переломи двох рук, перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму і зараз перебуває в госпіталі у Львові.

«Знаєте, найцікавіше те, що авто головного “охоронця здоров’я” Львова рухалось з заправки “ОККО”, що майже в 200 метрах від місця події (а швидкість була немалою). Дивним є саме те, що, згідно з відео з камери спостереження, за кермо при виїзді з заправки сіла невідома світловолоса пані в окулярах, а опісля ДТП пан Володимир Зуб стверджував, що за кермом був саме він», – наголосив громадський діяч Роман Кушніренко.

Додамо, на закид про жінку за кермом Зуб відповів, що його дружина справді виїхала із заправки, але лише для того, щоб підігнати автівку до стоянки, поки він розраховувався за пальне.