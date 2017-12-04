«Заборонений» у зоні Шенген Святослав Шеремета потрапив до Німеччини

Попри заборону на рік в’їзду до Польщі та в країни зони Шенген

Секретар української Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета, якому на рік заборонено в’їзд до Польщі та в зону Шенген, перебуває у Берліні. Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

«Тільки що прилетів у Берлін в аеропорт Шенефельд. Пройшов паспортний контроль. Рушаю в місто. Не дивлячись на дії МЗС Польщі щодо заборони мені в’їзду в країни зони Шенген, Посольство Німеччини надало мені візу дійсну на території Німеччини. Вирушаю на раніше заплановані зустрічі у Берліні. Передаю привіт Ващиковському», – написав він.

Нагадаємо, 18 листопада Святослав Шеремета дізнався, що з подачі МЗС Польщі йому заборонили на рік в’їзд до Республіки Польща та в країни зони Шенген. Він пов’язував таку заборону з так званим «чорним списком» міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського. За словами польського міністра, до цього списку мали потрапити українці, які тимчасово заблокували проведення пошукових робіт польськими науковцями на території України.

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