В УКУ шукають волонтерів, охочих допомогти в організації Святвечора для одиноких і малозабезпечених людей

Організатори Святвечора для одиноких та малозабезпечених людей в УКУ шукають волонтерів

Святвечір відбуватиметься в УКУ на філософсько-богословському факультеті 6 січня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35а. Святкування розпочнеться о 14.00 зі святкового Богослужіння.

Цього року організатори очікують в гості понад 150 осіб, безпосередньо в стінах УКУ, а також планують завітати зі святковими стравами ще в декілька потребуючих установ Львова.

Дуже потрібна допомога волонтерів 5-6 січня 2018 року (розставити стільці, столи, їжу, декорувати зал). Для запису просять звертатися за телефоном: 096 27 40 477 – Назарій Петрів.