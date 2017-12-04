Українець позбувся автівки через контрабандні цигарки (фото)

Понад дві соті пачок цигарок намагався незаконно перемістити наш співвітчизник до Польщі

Чоловік прямував до сусідньої країни через пункт пропуску «Рава-Руська». Прикордонники Львівського загону разом із працівниками митниці перевірили автомобіль та виявили під заднім сидінням автомобіля у спеціально виробленій порожнині понад 220 пачок прихованих цигарок. Про це інформує прес-служба Львівського прикордонного загону.

Наразі контрабандний товар та автомобіль марки «Ауді» вилучили представники ДФС.

Варто зазначити, що загалом від початку 2017 року персонал Львівського прикордонного загону виявив 150 тисяч пачок контрабандного курива на загальну суму понад мільйон гривень.