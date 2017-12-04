У Сколівських бескидах почали підгодовувати зубрів (фото)

У зв’язку з погіршенням кліматичних умов (встановленням снігового покриву та зниженням температури) виникла необхідність розпочати підгодівлю фауни. Особливої допомоги в цей час потребують зубри.

Як поінформували у відділі охорони території НПП «Сколівські Бескиди», з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено кошти для закупівлі кормів на підгодівлю зубрів. За отримані гроші закупили капусту, буряк кормовий, концентровані корми, сіль. Ці корми закуповували, зважаючи на затверджений щоденний раціон цих тварин. Підгодівлю вже розпочали, зубри охоче поїдають соковиті корми.