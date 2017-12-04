НАОНІ Оркестра виступить у Львові з ексклюзивною шоу-програмою «Happy New year»

У вечір перед Миколаєм, 18 листопада, о 19.00 у Театрі ім. Заньковецької – нова ексклюзивна святкова шоу-програма «Happy New year»

Вони вкотре перемогли усіх у «Битві оркестрів» і приїдуть до Львова, щоб подарувати справжній екшн! Національний академічний Оркестр Народних Інструментів України (НАОНІ) підготував для Львова нову унікальну шоу-програму «Happy New Year».

Нова програма «Happy New Year – це безсмертні світові шедеври, якими захоплюються мільйони (The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd та багатьох інших), саундтреки з улюблених фільмів («Таксі», «Місія нездійсненна» та ін.) зазвучать у неймовірному оркестровому виконанні!

Такого ви більше ніде почуєте! Зозулька, теленка, бербениця, рубель, кувиця, тулумбас, бугай, береста, бухало, козобас – подібного набору інструментів не має жоден професійний колектив у світі (понад 40 різних музінструментів). Будуть фірмові хіти на цимбалах від НАОНІ – своєрідна візитівка оркестру. Рок на сопілці чи зарубіжні хіти на бандурі – у виконанні НАОНІ все можливо! У музикантів НАОНІ навіть коса перетворилася на музичний інструмент J

Культовий керівник – народний артист України, професор Віктор Гуцал.

Живий звук.

Квитки – у касі театру Заньковецької (235-55-83). Купити квитки онлайн можна за цим посиланням: https://gastroli.ua/events/naoni-orkestra