Школярі Львівщини боротимуться у півфіналі всеукраїнського проекту «Молодь дебатує»

9 та 10 грудня до Харківського юридичного університету ім. Ярослава Мудрого на фінал всеукраїнського проекту «Молодь дебатує» приїдуть 144 школярі з восьми областей України, в тому числі зі Львівської

Другий рік поспіль унікальна німецька методика дебатів об’єднує українських дітей, упевнених, що істина пізнається в дискусії. 16 із них стануть учасниками півфіналу дебатів, четверо найкращих пройдуть у фінал, один або одна здобуде перемогу. Втім організатори наполягають – виграє не той, хто переміг суперника в суперечці, а той, хто сприяв відображенню в дебатах усіх думок, максимально наблизившись до вироблення спільного рішення.

Методика Jugend debattiert, розроблена Ансгаром Кемманом, з’явилася в німецьких школах у 2001 році. Зараз у таких дебатах щорічно беруть участь сотні тисяч німецьких школярів, а на фінал приходить і сам покровитель цього проекту – президент Німеччини. Найважливіший елемент методики – гра на загальний результат кожного учасника дискусії. За правилами, двоє з четвірки дебатантів відстоюють позицію «ЗА», а двоє – «ПРОТИ». Але дізнаються, яку позицію їм потрібно відстоювати, за півгодини до початку дебатів. Тому для обґрунтування своєї точки зору важливі не особисті думки кожного, а найбільш чіткий аналіз ситуації та повний виклад аргументів. Теми обирають такі, які дійсно хвилюють дітей та є актуальними для суспільства. Наприклад, у фіналі 2016 року дебатували на тему «Чи потрібно впровадити 12-річне шкільне навчання в Україні з 2018 року?».

«До початку дебатів майже всі глядачі в залі були проти цієї реформи, але після дискусії багато хто змінив свою точку зору, – пояснює координаторка проекту Ольга Пішель (Берлін). – Важливо, що це питання тоді активно обговорювалося в Міністерстві освіти і науки України, а потім 12-річна система була затверджена. Цього року у півфіналі та фіналі ми також обговоримо важливі теми, через які зламано чимало списів у «дорослих» розмовах».

Завдяки ініціативі директора організації Internationalеs Haus Sonnenberg, в минулому – депутата Бундестагу, Віоли фон Крамон-Таубадель, унікальну методику німецьких молодіжних дебатів її автори вперше дозволили використовувати іншою мовою. 2016 року в «Молодь дебатує» – українській версії проекту – брали участь 113 учнів із 8 шкіл 4 регіонів країни, а переможцем фіналу став Едуард Бєлоусов із Дніпра.

У 2017 році проект триває у значно більшому масштабі – вже 397 українських школярів випробували свої сили в дебатах. Вони представляють 25 навчальних закладів із 8 регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Львівської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Прийме у себе дебатантів Харківський юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Львівську область у проекті представляють Львівська спеціалізована школа № 69 та Львівська спеціалізована ЗОШ № 28 із поглибленим вивченням німецької мови. Їх представники теж будуть на фіналі, а Ярема-Лука Єлейко зі Львівської спеціалізованої ЗОШ № 28 із поглибленим вивченням німецької мови та Валерія Пісарєва зі Львівської спеціалізованої школи № 69 стали півфіналістами проекту.

«Щоб досягати цілей, потрібно вміти домовлятися та переконувати співрозмовника однією лише силою слова. Цього часто не вміють ані дорослі, ані діти. Тому нам потрібен цей проект – навчитися вести діалог, досягати мети, не порушуючи права інших, – вважає педагог Львівської спеціалізованої ЗОШ № 28 із поглибленим вивченням німецької мови Ярина Матвієнко. – З іншого боку, у Німеччини є багато планів на майбутнє, тож їм потрібен партнер, який вміє почути. Навчаючи українську молодь комунікативним навичкам, вони сподіваються на масштабні спільні проекти в майбутньому».

Перший, внутрішньошкільний етап проекту стартував 20 жовтня. Із 7 до 17 листопада найкращі представники шкіл брали участь у регіональних дебатах – так було відібрано 16 півфіналістів, по 2 від області. Проте на фінал 9-10 грудня у Харків приїдуть не лише вони.

«Ми запросили 144 учасників регіональних дебатів. Ми вважаємо, що вони заслуговують право бути на фіналі, – пояснює координаторка проекту Ольга Борисенко. – Для нас важливо, щоб діти знаходили друзів, однодумців, краще пізнавали свою країну. Після фіналу 2016 року практично кожна команда відвідала як мінімум одне місто учасників проекту. Багато побували з дружніми візитами в Дніпрі, у Миколаєві, у Львові, проводили дебати між двома-трьома школами. Бути глядачем на дебатах теж важливо та цікаво. Наприклад, із Житомирської спецшколи-інтернату №1 для дітей із проблемами зору приїде 6 учасників, які вже побували у Дніпрі, хоча лише одна учениця пройшла до півфіналу».

Розвиток руху «Молодь дебатує» в Україні – важливий елемент євроінтеграції країни, вважають у Німеччині. Сам проект проходить за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, а впроваджує його громадська організація Internationales Haus Sonnenberg, яка з 1949 року сприяє міжнародному співробітництву та демократичній освіті. Її керівниця, експерт із питань зовнішніх зв’язків ЄС та демократизації в Україні Віола фон Крамон-Таубадель підкреслює, що саме з активної участі молоді в самоврядуванні школи, а потім і в житті регіону, починаються зміни в країні.

«Це – діти, які через кілька років стануть дорослими та почнуть змінювати нашу країну. Те, чому вони навчаються тут: критичне мислення, повага до чужої думки, вміння вести об’єктивну та всебічну дискусію, – гарантує, що все в Україні буде добре», – впевнена Ольга Пішель.

Майбутні етапи проекту

Півфінал. Субота, 9 грудня 2017 року, Харків. Тема: «Чи потрібно впровадити технологію анонімного доступу батьків до акаунтів дітей у соціальних мережах?»

Фінал. Неділя, 10 грудня 2017 року, Харків. Тема: «Чи потрібно замінити виборче право виборчим обов’язком в Україні з 2019 року?»

Хронологію проекту, новини та інші подробиці можна дізнатися на сайті «Молодь дебатує» та на офіційній сторінці проекту в Facebook.