Помер відомий український учений-етнограф та волонтер Олексій Доля

На 53-му році внаслідок тяжкої хвороби пішов з життя Олексій Леонтійович Доля – відомий етнограф, заслужений працівник культури

Про це інформує прес-служба Міністерства культури України. Усе своє життя Олексій Доля присвятив вивченню фольклорного різнобарв’я різних куточків України, був постійним учасником та організатором етнографічних експедицій. Зібрав тисячі унікальних експонатів, є автором цілої низки науково-популярних статей, присвячених різним аспектам музейної справи та розвитку етнографічної науки в Україні. Впродовж десяти років презентував виставки по всім регіонам зі свого проекту «Українська традиційна іграшка та лялька».

З початком тяжких випробувань для України був волонтером, який найбільше своїх сил і днів віддавав психологічній і медичній реабілітації бійців. Став номінантом «Волонтерської премії – 2017» від Євромайдан SOS.

У листопаді 2017 року в Михайлівському Золотоверхому монастирі прийняв чернецтво з іменем Нестор.