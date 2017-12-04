Поліцейські охорони на гарячому спіймали крадія телефонного кабелю

Сьогодні близько другої ранку до Управління поліції охорони у Львівські області надійшло повідомлення від чергового « Укртелекому» про те,що по вулиці Брюховицька у Львові спрацювала кабельна сигналізація. У цей район скерували групу реагування поліції охорони. Обстежуючи район, поліцейські помітили невідомого з кабелем, якого затримали. Як виявилося, чоловік викрав 26 метрів проводу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції Львова. Затриманий – мешканець Львова, 1985 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших правопорушень, – повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області.