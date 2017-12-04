Оголошено конкурс на найкращий урок із використанням інтерактивної дошки
Академія інноваційного розвитку освіти спільно з компанією INTBOARD та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» оголошує конкурс на найкращий урок з використанням інтерактивної дошки або інтерактивної панелі для всіх освітян України
Узяти участь у конкурсі може кожен педагог будь-якого освітнього закладу. Для цього потрібно: провести урок, використовуючи інтерактивну дошку або інтерактивну сенсорну панель; записати цей урок на відео; відправити його на електронну адресу info@intboard.com.ua.
Вимоги до уроку:
- новизна, унікальність уроку;
- цілісна послідовна структура теми;
- використання інноваційних методик викладання;
- якість оформлення дидактичного матеріалу;
- вільний вибір теми уроку;
- тривалість презентації уроку до 20 хвилин;
- матеріал для конкурсу подається у вигляді відео;
- використовуватися може будь-яка інтерактивна дошка або інтерактивна панель;
- може бути використано будь-яке програмне забезпечення.
Конкурс триває по 31 січня включно. Визначення й оголошення перших десяти переможців – 25 січня 2018 року. Оголошення переможців 1-3 міць відбудеться 1 лютого 2018 року.
Переможець отримає сертифікат на 3 000 грн. Учасники, які посіли друге та третє місця, – цінні призи.
Детальні умови конкурсу можна переглянути на сайті