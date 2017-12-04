Оголошено конкурс на найкращий урок із використанням інтерактивної дошки

Академія інноваційного розвитку освіти спільно з компанією INTBOARD та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» оголошує конкурс на найкращий урок з використанням інтерактивної дошки або інтерактивної панелі для всіх освітян України

Узяти участь у конкурсі може кожен педагог будь-якого освітнього закладу. Для цього потрібно: провести урок, використовуючи інтерактивну дошку або інтерактивну сенсорну панель; записати цей урок на відео; відправити його на електронну адресу info@intboard.com.ua.

Вимоги до уроку:

новизна, унікальність уроку;

цілісна послідовна структура теми;

використання інноваційних методик викладання;

якість оформлення дидактичного матеріалу;

вільний вибір теми уроку;

тривалість презентації уроку до 20 хвилин;

матеріал для конкурсу подається у вигляді відео;

використовуватися може будь-яка інтерактивна дошка або інтерактивна панель;

може бути використано будь-яке програмне забезпечення.

Конкурс триває по 31 січня включно. Визначення й оголошення перших десяти переможців – 25 січня 2018 року. Оголошення переможців 1-3 міць відбудеться 1 лютого 2018 року.

Переможець отримає сертифікат на 3 000 грн. Учасники, які посіли друге та третє місця, – цінні призи.

Детальні умови конкурсу можна переглянути на сайті