На всеукраїнському форумі громад Львівщину представили 20 голів ОТГ 

Форум відбувається за участі президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної ради Андрія Парубія. Із Львівської області на форум поїхали два десятки голів ОТГ, перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський і директор Львівського ЦРМС Андрій Бринь.

За словами віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, державна підтримка громад у 2018 році сягне 18,5 млрд грн. «За три роки державна підтримка на розвиток територіальних громад і розбудову їх інфраструктури зросла у 30 разів, 2014 року вона становила всього півмільярда. За ці кошти мають створити 200 опорних шкіл і 240 ЦНАПів, вирішити проблеми із дошкільною освітою і створенням нових місць у дитячих садочках, розбудувати первинну ланку медицини у сільській місцевості та створити протягом двох років амбулаторії», – наголосив Геннадій Зубко.

6 млрд грн із виділених 18,5 млрд грн – це кошти ДФРР, 1,9 млрд грн – субвенція на ОТГ, 5 млрд грн – сільська медицина, 5 млрд грн – субвенція на соціально економічний розвиток, 250 млн – програма «Питна вода», 370 млн грн – на розбудову і будівництво футбольних полів».