На Сихові під час бійки поранили ножем 19-річного юнака

У Сихівський відділ поліції в ніч на 3 грудня надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про пацієнта, якого госпіталізували з діагнозом «проникаюче поранення черевної порожнини».

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці з’ясували, що потерпілий – 19-річний львів’янин. Поранення він отримав під час бійки, участь у якій брали ще двоє мешканців Львова віком 21 та 29 років. Молодшому з них оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.