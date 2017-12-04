На Львівській залізниці запевнили, що впоралися з наслідками зимової стихії

На окремих станціях і перегонах «Львівської залізниці», особливо в гірській місцевості, висота снігового покриву сягала 20 см

Упродовж 3-4 грудня цього року на території регіональної філії «Львівська залізниця» подекуди спостерігалися рясні снігопади. Для боротьби зі стихією удень 3 грудня залучили 363 монтерів колії та 119 працівників інших господарств залізниці, що входять до складу так званої другої черги. За цей період від снігу очистили стрілочних переводів, 113 посадочних платформ та 202 переїзди.

Оскільки інтенсивні опади не припинялися, вночі з 3 на 4 грудня до боротьби зі снігом залучили 445 працівників колійного господарства та 268 залізничників другої черги. За цей період від снігу було очищено 1520 стрілочних переводів, 28 пасажирських платформ і 63 переїзди.

Немалого клопоту завдав снігопад господарству електропостачання. Налипання мокрого снігу та лінії електропередач та налягання на ЛЕП гілок дерев, що не витримали снігового тягаря, призвели до відключення електроживлення на окремих дільницях. Зокрема аварійно-відновлювальні роботи тривали на дільницях Сихів – Старе Село, Ходорів – Журавно, Дубляни – Кам’янка-Бузька, Марківці – Отинія, Жорнава – Великий Березний. Дещо ускладнили проведення оперативних відновлювальних робіт суворі погодні умови та важкодоступність до окремих аварійних місць. Проте на 8-му годину понеділка, 4 грудня, енергетики подолали наслідки стихії.

Завдяки оперативним і злагодженим діям залізничників потреби у застосуванні спеціальної снігоприбиральної та снігоочисної техніки не було. Попри складну метеорологічну ситуацію, суттєвих затримок руху поїздів удалося уникнути. Втім, зважаючи на несприятливі прогнози синоптиків, залізничники Львівської магістралі продовжують постійно моніторити ситуацію на станціях та перегонах, напоготові перебуває і спеціальна техніка.

А тим часом на об’єктах інфраструктури триває активна робота зі запобігання можливому травмуванню працівників і пасажирів. Залізничники посипають піскосумішшю пасажирські платформи, переходи та станційні території. Аналогічну роботу проводять на залізничних переїздах.

Нагадаємо, у Львові створили спеціальний штаб, який контролює хід робіт з подолання наслідків снігопадів у місті.