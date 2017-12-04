На кордоні з Польщею пес допоміг виявити зброю в автомобілі

Минулої доби прикордонники Мостиського загону спільно з митниками завадили перевезенню через українсько-польський кордон зброї.

Так, у пункті пропуску «Шегині» правоохоронці із залученням спеціально натренованого службового собаки виявили в двох випадках пневматичний пістолет, стартовий револьвер, спеціально переобладнаний для бойової стрільби, 30 одиниць набоїв до нього т 3 сигнальні міни.

Предмети, заборонені для переміщення через кордон і без дозвільних документів, у громадянина України та громадянина Польщі вилучили співробітники Нацполіції.