Міжнародний Комітет Червоного Хреста відкриває у Львові фотовиставку

«Сотні родин досі нічого не знають про долю своїх близьких, що зникли на сході України. Невідомість – це тяжке випробування, яке означає життя між надією та відчаєм. Зникнення рідної людини часто призводить до емоційної та соціальної ізоляції, а також до економічних і юридичних труднощів. І хоча їхні страждання іноді лишаються непоміченими, сім’ї зниклих безвісти – це також жертви збройного конфлікту. Зворушливі фотографії Брендана Гоффмана продемонструють весь тягар «неоднозначної втрати», ізоляції та безутішного горя, якого зазнали сім’ї зниклих безвісти людей. Сім’ї мають право знати, що сталося з їхніми рідними», – зазначили організатори виставки.

Виставку світлин можна буде побачити у Львові до 25 грудня 2017 року.

Довідка. Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є неупередженою, нейтральною та незалежною організацією, цілі й завдання якої мають виключно гуманітарний характер і полягають у тому, щоб захищати життя і гідність людей, що постраждали через збройні конфлікти та інші ситуації насильства, і надавати їм допомогу. Поширюючи та зміцнюючи гуманітарне право й універсальні гуманітарні принципи, МКЧХ докладає усіх зусиль для того, щоб запобігти стражданням людей. МКЧХ заснований у 1863 р., стоїть біля витоків Женевських конвенцій та Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. МКЧХ керує діяльністю Руху щодо надання міжнародної гуманітарної допомоги в ситуаціях збройних конфліктів та інших ситуаціях насильства, а також координує її. Близько 500 наших співробітників працюють в офісах у Києві, Слов’янську, Сєверодонецьку, Маріуполі, Донецьку, Луганську та Одесі.