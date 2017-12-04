Маємо зробити Львів комфортним для маломобільних людей, – депутати «Народного контролю»

За словами керівника управління Антона Нікуліна, таким чином хотіли привернути увагу до проблем спортсменів з особливими потребами.

«Два роки тому ми з Віталієм уже брали участь у схожому експерименті. Тоді також сіли у візки, щоб перевірити, наскільки вулиці центру, громадські заклади пристосовані до пересування «візочників». Результати були невтішні. Тож зараз я активно намагаюся втілити в життя програму зі встановлення пандусів і підйомників у всіх будинках, де живуть маломобільні люди, пропоную щороку виділяти кошти кожному району для цього. А коли отримав запрошення на цей матч, одразу погодився на участь у ньому», – прокоментував Михайло Дідух.

«Пишаюся людьми, з якими сьогодні познайомився і зустрівся у поєдинку на баскетбольному майданчику. Попри те, що пересуваються у візках, вони не полишають активного способу життя. Вони – найкращий приклад того, як у навіть дуже складних обставинах не опускати рук, працювати над собою, займатися спортом і не втрачати інтерес до життя. У свою чергу ми, як депутати, повинні через свої повноваження робити максимум, аби Львів став комфортним для маломобільних груп населення. А такі заходи, як сьогодні, – це і популяризація спорту, і поштовх для підтримки людей із особливими потребами», – наголосив Віталій Свінціцький.