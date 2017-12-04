Львівські тротуари обіцяють очистити від снігу до кінця дня

У мерії створили спеціальний штаб, який контролює хід робіт з подолання наслідків снігопадів у Львові

У ніч на сьогодні комунальники працювали в посиленому режимі – їм довелося долати наслідки інтенсивних снігопадів, які тривали у місті 2 та 3 грудня.

«Цієї ночі працювало 76 одиниць техніки. Ми використали 480 кубічних метрів піскосуміші. Протягом ночі працювали і продовжують працювати 2234 двірники. Крім того, зараз працює 23 одиниці техніки. Розчищаємо внутрішньо-будинкові квартали, треба розчищати хідники» ,- зазначила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Для контролю боротьби з наслідками снігопадів у Львові утворили спеціальний штаб, до нього входять міські чиновники та надзвичайники. Штаб засідав вчора о 20:00. За його вказівкою магістральні дороги міста комунальники прибрали до ранку. Сьогодні о 18:00 штаб збереться знову, щоб перевірити наскільки були розчищені хідники.

Щодо виїзду громадського транспорту, у міській раді запевняють, і трамваї і маршрутки курсували і продовжують курсувати у звичному режимі, простоїв не було.

Зараз двірники активно розчищають хідники та зупинки. Через те, що двірників у місті бракує, ті, хто працює, змушені брати по 1,5 – 2 дільниці замість однієї.

Зараз у місті без опадів, втім, така погода протримається не на довго. Як писала «Львівська газета» раніше, перший тиждень грудня у Львові та в області буде сніжним.