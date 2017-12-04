Головна ялинка країни проїжджає Львів. Фото

Ялинку, яка прикрашатиме цього річ українську столицю, везуть до Києва з Франківщини

«Долаючи засніжені дороги, кілометр за кілометром наша ялинка наближається до Києва. Ми дуже-дуже піклуємося про неї та захищаємо її, тож жодна гілочка з неї ще не впала. А ми їх рахували!» – йдеться на сторінці проекту Folk Ukraine, який є організатором новорічних святкувань у столиці.

За очікуваннями, вже завтра вранці ялинку довезуть до Києва та почнуть встановлювати.

Головна ялинка України віком понад 90 років. Висота дерева – 28,5 метра, а діаметр крони сягає семи метрів. Дерево зрубали 2 грудня біля міста Богородчани Івано-Франківської області. Воно вже не росло та підлягало плановій рубці, – передає УНІАН. Транспортування ялинки відбувається повільно через ускладнені погодні умови на заході України.

Новорічну ялинку прикрасять 500 ліхтариків і 3,6 км неонових гірлянд, а за нею буде створена інсталяція – амфітеатр під «зоряним небом» із 33 кілометрів гірлянд. Ліхтарики щодня будуть сяяти різними кольорами, а в новорічну ніч запалають усі.

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