Фірмові салони «Śnieżka» – це якісний сервіс і сучасні лакофарбові матеріали

Свою роботу магазин розпочав із традиційного перерізання стрічки регіональним представником компанії «Снєжка-Україна» Володимиром Рудницьким та директором ТзОВ «Порто Франко Груп» Любомиром Поклітором. Водночас отець Іван освятив приміщення та благословив увесь персонал салону й усіх відвідувачів. Така урочистість додавала присутнім святковості та гарного настрою.

Фірмові салони «Śnieżka» функціонують в Україні на партнерських засадах. ТзОВ «Снєжка-Україна» відкриває сучасні фірмові магазини спільно зі своїми бізнес-партнерами. Торгова точка у місті Івано-Франківську облаштована модерним торговельно-виставковим обладнанням, на якому представлений найширший асортимент лакофарбової продукції Групи компаній «Śnieżka». Зокрема, відтепер покупці зможуть придбати водоемульсійні фарби для внутрішніх і зовнішніх робіт, найрізноманітніші емалі ТМ Śnieżka, шпаклювальні і ґрунтувальні засоби ACRYL-PUTZ, продукцію для захисту, декорування і консервації деревини ТМ VIDARON, вироби для утеплення фасадів будинків ТМ FOVEO TECH. Відвідавши салон, покупці переконаються, що основною його перевагою є якісні послуги та професійні рекомендації консультантів щодо специфіки застосування продукції. Крім того, фахівці салону допоможуть правильно обрати продукцію для того чи іншого виду покриття. Водночас нададуть клієнтам фахові поради щодо підбору гармонійних кольорів для оздоблення інтер’єрів та фасадів. Варто додати, що у магазині можна затонувати білі фарби у будь-який колір за системою Śnieżka NCS Cascade. Для зручності вибору кольорів магазин забезпечений зразками відтінків, що виконані оригінальними фарбами.

Продукція, що представлена у фірмовому салоні «Śnieżka», виготовлена на основі новітніх технологій та високоякісних складників. Також продукти Групи компаній «Śnieżka» мають чудові технічні та експлуатаційні характеристики. Вироби на водній основі є екологічними, тому внесені до Реєстру екологічно сертифікованої продукції та марковані знаком «Зелений журавлик».

«Сьогодні активно працюємо, щоб у найближчому майбутньому розширити мережу фірмових салонів «Śnieżka» на території усієї України, щоб покупці не лише купували наші продукти, а й отримували увесь спектр якісних послуг і були задоволені рівнем сервісу. Ми прагнемо, щоб відвідувачі почувалися у салоні зручно, знаючи, що тут їх зустрінуть і допоможуть консультаціями і порадами щодо якісного ремонту й декору будь-якого приміщення», – зазначає генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна».