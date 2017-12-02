Україна – не дружня країна для людей з інвалідністю

Таку інформацію озвучив міністр соціальної політики Анатолій Рева.

«Так, станом на сьогодні більш ніж 90 відсотків будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю і для урегулювання цієї проблеми протягом останніх 2 років до Верховної Ради України внесено цілу низку проектів законів, прийняття яких посилить відповідальність посадових осіб», – сказав він.

Разом з тим Рева запевнив, що міністерство вже працює все для того, щоб українці, які мають особливі потреби, відчували турботу влади, вчасно одержували соціальну допомогу та будь-які інші державні гарантії.

Міністр також звернувся до усіх, кого стосується Міжнародний день людей з інвалідністю, який світ відзначає 3 грудня.

«Бажаємо всім, хто не байдужий до цієї проблеми, сил і здоров’я, засобів і успіху. Захищаючи гідності людей з інвалідністю, ми захищаємо своє людське обличчя:

Інвалідність – це не вирок. Життя доводить, що люди з інвалідністю можуть бути і стають повноцінними і активними членами суспільства, відмінними фахівцями, політиками, економістами, соціально активними і життєствердними людьми, які надихають оточуючих».