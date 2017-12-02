У Львові збирають книжки для діток бійців АТО

Волонтери наголошують, що приносити можна виключно нові книги. Вік дітей від 3 до 14 років.

«Завдяки вам, дорогі наші доброчинці, неодноразово долучалися до відомого проекту “Мій тато захищає Україну” і в рамках акції “Зігріті добром” дарували діточкам учасників АТО, Героїв Небесної Сотні та діточкам із багатодітних сімей книжечки», – кажуть волонтери.

Книги можна приносити за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 6/14 протягом робочого тижня з понеділка по пятниц юз 10 до 19 години.

Збір триває до 14 грудня.