У Центрі митрополита Шептицького відкриють виставку робіт Остапа Патика й учнів Школи емоційного живопису

Сьогодні, 2 грудня, о 15.00 у Центрі митрополита Андрея Шептицького (Культурний центр/Бібліотека Українського католицького університету, м. Львів, вул. Стрийська, 29) відбудеться відкриття виставки робіт Остапа Патика та учнів Школи емоційного живопису ім. Володимира Патика

Куратор виставки Остап Патик — львівський живописець, активний учасник численних виставок та мистецьких акцій.

Упродовж трьох років у Львові працює Школа емоційного живопису ім. Володимира Патика, в якій охочі студіюють основи мистецького фаху: рисунок, закони композиції, скульптурну пластику, малярство. Школа створена за ініціативи живописця Остапа Патика, який, продовжуючи традиції батька, залучає інших до розуміння мистецьких творів та навчає творити власні. Віртуозна лінія, яскравий чистий колір, експресивне поєднання декоративних площин та їхня гармонізація – все це – продовження славних традицій творчого методу талановитого митця .

У школі працюють дитяча та доросла студії, у межах якої професійні митці проводять майстер-класи, навчають азам мистецтва, не втрачаючи при цьому індивідуального бачення та манери малювання. У школі сформувався культурний осередок, який допомагає учасникам побачити світ прекрасного та створити свій.

Експозиція пропонує глядацькій аудиторії твори живописця Остапа Патика та учнів його школи. Представлені роботи є результатом клопіткої праці, вправного професійного вишколу та великої любові до мистецтва.

Виставка діятиме до 31 грудня 2017 року