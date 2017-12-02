«Різдвяну історію» покажуть у Львові (репертуар на грудень)

«Різдвяну історію» вперше показуватимуть 5 грудня, у вівторок, о 18 годині.

«Різдво – це не лише яскраво вбрана ялинка, колядки та подарунки. Різдво – це шанс, який ось уже дві тисячі років випадає щороку для кожного. Шанс стати добрішим, відкритішим, щасливішим. Шанс стати кращим і відкрити своє серце для любові. А вистава «Різдвяна історія» – чудова нагода гарно провести час з усією родиною та разом відчути чарівну атмосферу різдвяних свят»,- розповідають організатори.

Наступні покази відбудуться відбуватися 14-го грудня о 12.00 год., 17-го грудня о 16.00 год. і 20-го грудня о 12.00 год.

З усіма питаннями можна звертатися за номером телефону 098-963-81-25 (Вікторія Солов’юк).