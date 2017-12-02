Помер відомий львовознавець Ігор Мельник

Він добре відомий як автор книг з історії львівських вулиць

Сьогодні, 2 грудня, пішов у вічність відомий знавець Львова та громадський діяч Ігор Мельник. Про це інформує видання “Збруч”.

Ігор Мельник народився в 1952 році, мешкав на Академічній, ходив в 28-у школу. Потім поступив у Політехніку, працював інженером-конструктором. І був активним учасником зовні невидимого, бо неофіційного, культурного і громадського життя Львова. Був одним з організатором Народного руху України.

На перших демократичних виборах його вибрали депутатом Львівської обласної і Львівської міської рад, потім він був депутатом Львівської міської ради третього скликання.

“Львівська газета” висловлює співчуття рідним та близьким.