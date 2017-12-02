Погода на вихідні

Зокрема буде туман, ожеледиця, мокрий сніг.

«Внаслідок впливу та проходження атмосферних фронтів від Балканського циклону та вторгнення холодної повітряної маси з північного заходу, на Львівщині 2 – 5 грудня очікується зміна погодних умов. Сьогодні у Львові подекуди туман видимістю 200-500 м, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу», – повідомляють у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Сьогодні і до 5 грудня буде мокрий сніг, місцями сильний.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, подекуди хуртовини. Температури повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень від 2° до 3° морозу.

Особливо уважними просять бути водіїв за кермом, обирати помірну швидкість, дотримуватися безпечної дистанції і обов’язково вмикати фари.