Львів’ян запрошують в гості до Василя та Маланки

Організатори кажуть, що цей захід – чудова можливість для львів’ян та гостей міста поколядувати великою родиною, відновити автентичні українські традиції та духовні цінності.

«У цьогорічній програмі свята – спільна коляда зі Софією Фединою, виступ етно-гурту «ЯгОди», особлива коляда у виконанні дітей з вадами слуху, різдвяне дійство від акторів театру «На світанку», щедра гостина традиційними стравами української кухні, благодійна лотерея, цікаві конкурси, дитяча програма та багато іншого», – розповідають організатори благодійного вечора.

Гостей чекають 13 січня 2018 року о 18:00 у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35.

Від учасників просять благодійний внесок – 400 гривень з людини. Ці гроші використають для роботи Церкви із людьми, котрі мають вади слуху,а також на навчання молоді.

Замовити квитки та отримати детальнішу інформацію можна за такими контактами: 067 67 90 207; 261 13 89 foundation.la.ugcc@gmail.com ; http://www.foundation-la.com.ua/ , Львів, пл. св. Юра, 5.

Зазначимо, що організаторами свята є БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.