Пережити Новий рік. Інструкція для господинь

Планування – наше все

Насамперед – відкиньте панічні настрої «Я ж нічого не встигаю!» Виділіть кілька годин у вихідний день або ввечері для планування. Маючи хоча б приблизний план, ви зможете не забути про найважливіше, визначити бюджет на святкування, впорядкувати свої думки й ідеї. Подумайте й обговоріть з рідними, як саме ви хочете відсвяткувати Новий рік.

Обов’язково зупиніться на таких моментах: в якій атмосфері має проходити святкування, що додало б вам гарного настрою, куди ви хотіли б піти 31 грудня (так-так, 31 грудня. Хто сказав, що цей день мусить бути присвячений нарізанню олів’є?), як проведете 1 січня. Запишіть свої ідеї.

Подарунки та привітання

Відтак згадайте і занотуйте, кого ви хочете привітати на Новий рік і які варіанти привітань оберете для кожного з цих людей. Відзначте у списку, кому зателефонуєте, кому надішлете вітальні листівки або напишете листи чи повідомлення в соцмережах.

Якщо плануєте вручати новорічні подарунки – напишіть, кому саме. Складіть також перелік тих, кому маєте намір вручити подарунки на Миколая. Біля кожного імені напишіть імовірні подарунки (у батьків маленьких похресників можна поцікавитися, чого вони чекають від Миколая, для дорослих можете підготувати символічні сувеніри). Підрахуйте суму, яку плануєте витратити.

Святкове меню

Складіть меню на Новий рік, враховуючи особливості та смаки тих, з ким зустрічатимете свято. До цього пункту варто залучити всіх учасників святкувань.

Склавши меню, на окремому аркуші випишіть усі складники, необхідні для ваших страв, включаючи спеції. Визначте, що з переліку ви зможете купити заздалегідь (консервовані кукурудза, ананаси, персики, спеції, алкоголь), поки немає передсвяткового ажіотажу в магазинах, а що потрібно буде придбати в останні дні, щоб якомога довше було свіжим (хліб, м’ясо, рибу, молочні продукти, свіжі овочі та фрукти тощо). Усе, що можна купити раніше – придбайте вже під час найближчого походу до крамниці та відкладіть чекати свого часу.

Радимо обрати хоча б кілька страв, які можна підготувати заздалегідь і заморозити напівфабрикати. До прикладу, чудово збережуться в морозилці кілька тижнів ті ж традиційні голубці, котлети, фрикадельки. Непогано переносять заморожування багато паштетів, а деякі солодощі, як-от шоколадна «ковбаска», від такого зберігання лише виграють. Якщо оберете такі страви, зготуйте їх в середині грудня і відкладіть у морозилку.

Також намагайтеся запланувати страви, що не вимагають тривалого готування. Наприклад, можна 30 грудня замаринувати м’ясо, або рибу, а ввечері 31-го просто поставити в духовку й не чатувати над каструлями кілька годин.

Нарізати складники до салатів (або принаймні відварити продукти і відкласти в холодильник) можна 30 грудня по обіді або ввечері. А останній день року залишити для всіляких приємностей.

До речі, можна замовити кілька (або й усі) страв у перевірених вами ресторанах чи в окремих господинь. Але подбайте про це теж заздалегідь, адже чимало господинь уже сьогодні приймають замовлення на святкові страви та випічку.

Прибирання помешкання

Більшість господинь хоче, щоб у свята їхні оселі сяяли чистотою. Але чи варто влаштовувати напередодні Нового року грандіозне прибирання, «пуцувати» до блиску паркет, відмивати вікна, двері і все-все-все? Замість святкового настрою ви ризикуєте отримати втому й непереборне бажання залягти відпочити на кілька днів. До того ж людям, які вас люблять (саме з ними ми зазвичай проводимо свята, чи не так?), точно важливіший ваш стан, аніж білосніжні фіранки. Тому логічніше буде прибрати ті місця, які ви вважаєте проблемними або чистота яких тішитиме вас найбільше 🙂 І зробити це не в один день, а поступово. Залучивши до прибирання чоловіка й дітей.

Отож, знову пишемо. Поділіть роботи на кілька етапів. Можете обрати «покімнатне» прибирання – кухня, вітальня, спальня, коридор, ванна-туалет… А можете написати, які види робіт ви вважаєте найнеобхіднішими: помити вікна, випрати штори, помити двері, розібрати одяг у шафах, скласти іграшки та книги тощо. Продумайте, що з цих робіт кому можна делегувати, хто допомагатиме вам у тій чи іншій кімнаті.

Розбийте роботи на кілька днів чи й тиждень. Один день – одна година, один вид робіт. Але присвятіть цей час ЛИШЕ прибиранню, не відволікаючись ні на що інше. Увімкніть улюблену музику, поставте таймер (це дуже дисциплінує) і творіть у помешканні чистоту.

Якщо ж вам до душі варіант «генерального прибирання», можете обрати і його. Але, знову ж, не відкладайте на останній день, краще оберіть середину грудня. При цьому в жодному разі не працюйте «до втрати пульсу» – намагайтеся організовувати щогодинні перерви, на 10-15 хвилин.

Зрештою, є ще один варіант: замовте послуги клінінгової компанії – і її фахівці швидко і якісно наведуть лад у вашому помешканні.

Зовнішній вигляд

За клопотами та приготуваннями не забудьте про себе. Почніть просто сьогодні. Запишіться заздалегідь до перукаря та майстра манікюру, обравши зручний для вас день, інакше ризикуєте наприкінці грудня «не вписатися» у їхній щільний графік. Підберіть одяг, у якому ви хочете зустріти Новий рік. Щоб гарно виглядати, потіште себе впродовж грудня оздоровлювальними масками для обличчя, за змоги влаштуйте собі курс масажу.

Не забувайте і про щоденні фізичні навантаження. Почніть із простенької 15-хвилинної зарядки щоранку, якщо ви досі її не робили. Можете також спробувати дорогою на роботу чи з роботи виходити на зупинку-дві раніше та проходити певну відстань пішки. Виробіть звичку починати ранок зі склянки звичайної теплої води або води з лимоном, додайте у свій раціон більше овочів і фруктів.

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Посуд і прикраси

Отже, ви спланували, як має виглядати ваше помешкання і ви самі на Новий рік, що з наїдків стоятиме на святковому столі. Саме час подумати, який посуд ви оберете на свято, яку скатертину та прикраси використаєте, що зробите власноруч або придбаєте в магазині. За тиждень до свята перемийте обраний посуд і відставте його в окреме місце, огляньте або купіть нову скатертину. Перевірте, чи є у вас чисті серветки й кухонні рушники, наготуйте їх і також відкладіть окремо.

Наготуйте клей, ножиці, кольоровий і білий папір, квілінг, шишки тощо і присвятіть кілька грудневих вечорів виготовленню новорічних прикрас на стіл і в помешкання власними руками. Запропонуйте дітям спільно придумати і виготовити сніжинки, прикраси на ялинку, розфарбувати шишки чи нанести на скло трафаретні малюнки. Можете придумати, як прикрасити стільці чи серветки. Робити ж це можна, переглядаючи мультик або фільм, які допоможуть створити атмосферу свята.

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Підбірка музики, фільмів, мультфільмів

До речі, про атмосферність. Складіть список «новорічних» фільмів, мультфільмів і музики. За тиждень-два до свята влаштуйте собі щовечора домашній родинний перегляд відібраних фільмів і мультиків.

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І починайте налаштовуватися на святкову хвилю за… Та хоч просто зараз! Щасливого та безтурботного Нового року!