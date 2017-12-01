Восьмеро дітей на Львівщині знайшли нові родини

Про це повідомив начальник служби у справах Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

Відповідно до розпорядження голови Буської районної державної адміністрації у Буську створено дитячий будинок сімейного типу, в який влаштували на виховання та спільне проживання трьох дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу функціонує у с. Полове Радехівського району, в який влаштували на виховання та спільне проживання трьох дітей, позбавлених батьківського піклування. Сім’я вже виховує чотирьох дітей-сиріт.

Також відповідно до розпорядження голови Мостиської районної адміністрації у м. Судова Вишня створено нову прийомну сім’ю, в яку влаштовано на виховання та спільне проживання двох дітей, позбавлених батьківського піклування, які між собою є рідним братом і сестрою.