Внутрішньообласні маршрутки можна буде відслідкувати онлайн

Сьогодні, 1 грудня, ЛОДА запускає спеціальний доступ для відображення автобусів

«Це дозволить відслідкувати наявність автобусів на маршруті, дотримання ними графіку та схеми руху. Відтак, кожен мешканець Львівської області, а також гості, матимуть змогу прослідкувати та обрати маршрут при плануванні поїздки» – пояснюють у Львівській облдержадміністрації.

Чиновники вважають, що ця програма покращить якість перевезень, а також допоможе контролювати перевізника – чи дотримується він схеми та розкладу руху згідно договору.

Нагадаємо, Львівська ОДА нещодавно звернулася до міської влади Львова з проханням навести лад із автостанціями. Мова іде про анулювання сертифікатів кількох автостанцій приміського та міжміського транспорту.

В адміністрації вважають, що Львів має забезпечити комфортні умови для пасажирів.