Віталій Свінціцький прозвітував перед ряснянцями про роботу депутата у 2017 році

Депутат фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді, заступник голови інженерної комісії та керівник міфракційної групи з питань учасників АТО Віталій Свінціцький прозвітував перед мешканцями мікрорайонів Рясне-1 і Рясне-2 про виконану роботу у 2017 році

За результатами запитів Віталія Свінціцького та співпраці із керівництвом Шевченківської РА, у 2017 році розпочато капітальний ремонт майданчику біля СЗШ №100, де має бути новий мультиспортивний стадіон. У самій школі відбувся ремонт санвузлів, частково оновили вікна. Також цьогоріч відремонтували хідники та прибудинкову територію на вул. Шевченка, 392а, вул. Величковського, 8. Уже виділено 400 тис. грн на розробку проектів ремонту хідників та дороги на вул. Шевченка, 406, 408, 412. Є домовленість про облаштування першої медіатеки на Рясному-2 у новобудові на вул. Величковського, 5. Також Віталій Свінціцький долучився до встановлення дитячого майданчика на вул. Величковського, 24.

«Окрім роботи на окрузі, також вважаю своїм обов’язком максимально підтримувати своїх побратимів. Упродовж року організовували виїзди на схід із гостинцями для львівських десантників. Також навесні з хлопцями їздили під Верховну Раду з вимогою ухвалити законопроект про 50% компенсації за житло бійцям. Уже наступного дня парламентарі проголосували його. Щоправда, надалі Кабмін через внесення змін так викрутив ситуацію, що практично нівелював саму суть цього Закону. Для прикладу, Львів отримав на реалізацію цієї програми лише 1,2 млн грн. Це смішно!», – каже депутат.

Також він звернув увагу на команду роботу, яку проводять депутати «Народного контролю» у міські раді. За їх ініціативи, у 2017 році районні адміністрації отримали по 30 млн грн із бюджету розвитку на ремонти прибудинкових територій, хідників тощо.

«Наша фракція налічує лише шість депутатів, але злагоджена робота дає позитивні результати. Ми спільно наполягали на виділенні коштів на ПКД проектованої дороги між Левандівкою і Рясним, на будівництві моста на перетині Шевченка-Ковча. Великим досягненням є відкриття ЦНАПу на Рясному. Також домоглися проведення держаудиту КП «Львівспецкомунтранс», за результатами якого було виявлено зловживань на близько 50 млн грн. Першими виступили проти «сміттєвих» планів чиновників на Рясному», – наголосив Віталій Свінціцький.

Окрім звітування, під час зустрічі спільно із мешканцями депутат обговорив пріоритетні завдання на наступний рік.

«Важливо було почути від ряснянців, на що передусім варто звернути увагу, щоб зробити наш мікрорайон кращим. Громада має гуртуватися і спільно з депутатами брати активну участь у розвитку Рясного. Ми домовилися, що доведемо до кінця реконструкцію кінцевої зупинки на вул. Величковського. Також у 2018 році продовжимо наводити благоустрій біля будинків, де ситуація з хідниками, дворами критична. Ну і ще одна, я б сказав, вічна проблема – транспорт. Наразі на Рясне добре ходить лише один маршрут – №6а, яким можна доїхати до центру міста. Нема сполучення з вокзалом, автостанціями, лікарнями. Відтак підготую черговий запит на сесію міської ради з вимогою негайно почати вирішувати проблему, якщо врешті чиновники не хочуть зіткнутися із масовим протестом львів’ян», – наголосив Віталій Свінціцький.