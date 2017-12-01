Сьогодні в Україні частково зростає “соціалка”

Оскільки рівно від сьогодні зростає прожитковий мінімум, трохи підніметься і «соціалка», яка до нього прив’язана.

З 1 грудня 2017 року прожитковий мінімум на одну особу у місяць офіційно становить 1700 гривень.

Малозабезпечені сім’ї можуть розраховувати на такі прожиткові мінімуми:

– для працездатних осіб – 370,02 грн,

– для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 1 373 грн,

– для дітей у віці до 6 років – 1268,20 грн,

– для дітей у віці від 6 до 18 років – 1581,00 грн,

Якщо ж у сім’ї є повнолітня дитина, яка навчається, то до досягнення нею 23 років прожитковий мінімум становить 1497,7 грн.

Варто зазначити, що для цієї категорії населення соціальна виплата є різницею між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Проте ця сума не може бути більшою, аніж 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

У цьому випадку сума допомоги залежить від віку дитини.

Отже, для дітей до 6 років: різниця між 2984 грн і середньомісячним розміром аліментів, допомог і пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: різниця між 3720 грн і середньомісячним розміром аліментів і пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

У разі, якщо інші допомоги за останні півроку нараховані не були, призначають два прожиткові мінімуми для такої дитини.

Допомога вагітним зросте не надто – лише на 20 гривень. Зазначимо, що цю виплату нараховують в залежності від середньомісячного доходу жінки, а саме 100% цієї суми, але не менш ніж 25% розміру прожиткового мінімум.

Це означає, що декретна «мінімалка» становить тепер 440,5 грн.

Натомість допомога при народженні дитини не зросте зовсім. Поки що це 41280 грн.

Водночас одинокі матері можуть розраховувати на дитину до 6 років максимум на 1492 грн, від 6 до 18 років – 1860 грн. І 1762 гривні – якщо дитині від 18 до 23 років і вона навчається на денній формі навчання.

Трішки збільшиться державна допомога для тих дітей, чиї батьки не сплачують аліментів. Максимальна сума для дітей до 6 років становитиме 746 грн, а від 6 до 18 – 930 грн.

Допомога для осіб з інвалідністю зміниться так:

для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 1784 грн (було 1705 грн);

для осіб з інвалідністю II групи – 1578 грн (було 1 508 грн);

для осіб з інвалідністю III групи – 1373 грн (було 1312 грн)

інвалідам із дитинства І групи з надбавкою на догляд (підгрупа А) – 2876 грн (було 2793 грн).

І наостанок – соціальна допомога для тих людей, котрі ще не мають права на пенсію.

Якщо людині вже виповнилося 63 роки, але вона не може отримувати пенсію, то з жовтня цього року має право отримувати 1373 гривні.

Стільки ж держава гарантує священнослужителям, які працювали у релігійних організаціях не менш ніж 10 років до того часу, коли набув чинності ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації».

Соцдопомога для інвалідів і матерів-героїнь від жовтня виплачується у розмірі 1452 гривні.