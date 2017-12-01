У Яворові біля лікарні знайшли немовля

Сьогодні, 1 грудня, о 8.30 у Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що біля лікарні вона виявила живу новонароджену дитину – дівчинку, яку вона занесла у медзаклад. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільно задовільний.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, у ту ж лікарню з сильної кровотечею звернулася 30-річна мешканка одного з населених пунктів району – матір новонародженої. Жінці провели невідкладну операцію, зараз вона перебуває в реанімаційному відділенні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.