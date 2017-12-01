У Львові відбулися заходи, приурочені Міжнародному дню людей з інвалідністю

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин з нагоди цього дня та за активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у вирішення питань соціального захисту та реабілітації незрячих відзначив грамотами та подяками Львівської обласної ради члена Львівської територіально-виробничої первинної організації УТОС Галину Матківську, члена правління, голову ради групоргів Сколівських районних міських груп УТОС громадської організації «Стрийська міжрайонна первинна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих» Галину Вербіну, голову Львівської територіальної організації УТОГ Юрія Табаку, заступника директора з виховної роботи Львівського швейного підприємства «Силует» УТОГ Григорія Богачика, члена громадської організації батьків і дітей з вадами слуху «Дзвін», учителя-дефектолога, сурдопедагога сурдологічного відділення комунального закладу Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» Світлану Довганик, керівника громадської організації батьків і дітей з вадами слуху «Дзвін», сурдопедагога загальноосвітньої середньої школи № 95 м. Львова Аллу Сапожникову та члена громадської організації батьків і дітей з вадами слуху «Дзвін» Ярину Менько.

«Сьогодні ми в першу чергу перебуваємо тут, щоб привернути увагу до людей з інвалідністю, – зазначив під час вітального слова Олександр Ганущин. – Зичу вам здоров’я, теплих усмішок і віри в те, що все буде добре».

Опісля відбулися обговорення таких тем: «Стан та перспективи розвитку послуги раннього втручання в Україні та Львівській області», «Доступність – що це?», «Деякі аспекти забезпечення доступності осіб з інвалідністю до середовища життєдіяльності», «Доступність вищої освіти особам з особливими потребами» та інші.

У межах заходів в холі Львівського кіноцентру також представлені майданчики громадських організацій людей з інвалідністю. Діє виставка-продаж виробів людей з інвалідністю. Працює інтерактивний шаховий майданчик – зрячі можуть спробувати зіграти в шахи із закритими очима.

Окрім того, присутнім продемонстрували соціальний ролик «Уроки особливого ставлення» та художній фільм «Погані хлопці», який був відзнятий молоддю з вадами слуху, а також серії мультфільму «Лис Микита», адаптованого для дітей з вадами зору.

Також відбулися виступи дітей з інвалідністю. Мистецькі номери продемонстрували діти з вадами слуху ГО «Дзвін» та зразковий інтегрований театр естрадної пісні «Дитячі мрії» при осередку товариства незрячих.