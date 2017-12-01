У Львові відбудеться творча зустріч із письменницею Наталею Гурницькою

Радо інформуємо всіх львівських книголюбів та кавоманів – 3 грудня в книгарні Bookling, що в самому серці Львова (ТРЦ Forum Lviv), відбудеться творча зустріч з письменницею Наталею Гурницькою

Автор таких романів як «Львів. Кава. Любов», «Мелодія кави у тональності кардамону», «Мелодія кави в тональності сподівання» – письменниця допоможе зануритися в атмосферу Львова ХІХ сторіччя через поєднання історій романтичних і буденних, про жінок та чоловіків, про кохання та спогади, про містичні родинні таємниці та фатальні збіги.

Під час зустрічі кожен гість матиме можливість почути з уст Наталії Гурницької історії написання її книг, поспілкуватися, взяти автограф, сфотографуватися та й просто насолодитися кавою.

Завітайте – буде по-домашньому тепло та затишно!

Коли: 3 грудня, 16:00.

Де: книгарня Bookling, ТРЦ Forum Lviv, 1 поверх.

Участь безкоштовна.

Партнери заходу:

Мережа KREDENS CAFЕ, Видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля».