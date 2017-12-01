У Львові продавчиня викрала з магазину понад 127 000 гривень і товарів на значну суму

Встановлено, що раніше судима зловмисниця перебувала у розшуку та надала неправдиві особисті дані при працевлаштуванні

У Сихівський відділ поліції 30 листопада по допомогу звернулася працівниця одного з продуктових магазинів. Жінка повідомила, що виявила крадіжку грошей у сумі більш ніж 127 тисяч гривень із каси магазину, а також продуктів харчування на суму дванадцять з половиною тисяч гривень та двох мобільних телефонів.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетна інша продавчиня магазину, раніше судима 35-річна львів’янка, яка перебувала в розшуку та надала неправдиві особисті дані при працевлаштуванні.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, зловмисницю перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень.