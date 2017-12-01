У Львові під час бійки отримав ножове поранення 37-річний чоловік

У Франківський відділ поліції 30 листопада о 22.15 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Володимира Великого у Львові відбувається бійка. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як встановили правоохоронці, близько 22.00 по вулиці Володимира Великого між двома львів’янами віком 33 та 38 років виник конфлікт, який переріс у бійку. У неї втрутився й отримав удар ножем у спину брат молодшого учасника бійки, 37-річний мешканець Львова. З діагнозом «проникаюче ножове поранення в ділянці грудної клітки ззаду» його госпіталізовано в реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень.

Зловмисника, 38-річного львів’янина, затримали, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.