У Львівському аеропорту сьогодні привітали мільйонного пасажира

Жінку привітав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Останній раз ми мали мільйон пасажирів у 1991 році. Потім, на превеликий жаль, пішов занепад авіації. І коли ми збудували новий, великий термінал, то ми мали очікування, що ми достатньо швидко вийдемо на позицію мільйон в рік пасажирів і її перевищимо. Це було складно… Наше завдання вийти, як мінімум, на 5 мільйонів, треба розвивати авіасполучення, тому що воно найкомфортніше» – сказав Андрій Садовий.

Він наголосив на тому, що кожен гість, який приїжджає до Львова залишає тут кошти, що, відповідно, сприяє малому та середньому бізнесу. А також створює імідж міста.

Від імені громади Львова мер подарував Вікторії Ревуцькій Монету Короля Данила Галицького і книжку про Львів.

«І тепер, коли ви будете вибирати трафік, то він буде проходити через Львів тому, що це найкомфортніший аеропорт», – зазначив Андрій Садовий

Аеропорт також долучився до привітань.

«Ми сьогодні зустріли і проводжаємо на рейс мільйонного пасажира. Надіємося, що цей перший мільйон надалі буде збільшуватися і ми будемо мати другий мільйон. Від аеропорту даруємо вам візит у бізнес-зал»,- сказала Тетяна Романовська, директор Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

До речі, тільки за минулий місяць львівське летовище прийняло 96 тисяч пасажирів.