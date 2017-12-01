Синютка закликав голів ОТГ не боятися непопулярних рішень

На неї також запросили голів районних рад і голів райдержадміністрацій районів, де восени уторилися перші громади, – інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

На нараді обговорили питання реалізації громадами інфраструктурних проектів, мережу освіти, як виглядатиме в ОТГ медицина після здійснення медичної реформи.

Голова ЛОДА Олег Синютка закликав керівників громад у 2018 році прийняти непопулярні рішення щодо оптимізації освіти та медицини і покращити ситуацію з реалізацією інфраструктурних проектів. За словами очільника ЛОДА, гроші в державі є, наступного року їх буде ще більше, тож у громад з’явиться ще більше можливостей покращити свою інфраструктуру. Але для цього вони повинні навчитися використовувати кошти.

Також Олег Синютка спрогнозував, що вже невдовзі громадам передадуть землю за межами населених пунктів. Відтак він закликав голів ОТГ залишити на цій землі ділянки під промислове виробництво. Позаяк скоро держава припинить роздавати гроші громадам, і вони змушені будуть заробляти їх самі, а неспроможні громади змусять укрупнюватися.