Сільськогосподарські дорадники Львівської області склали іспити

Сьогодні, 1 грудня, відбулись іспити для сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників на базі Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету

Кваліфікаційним іспитам передувало двотижневе навчання.

За словами заступника директора департаменту агропромислового розвитку Людмили Гончаренко, яка є головою кваліфікаційної комісії, вперше за останніх 5 років відбулось навчання для дорадників у Львівській області. Участь у навчаннях взяли більше 100 представників Львівської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Київської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької областей.

Результати іспитів стануть відомі після оцінювання екзаменаційних робіт, тоді й відбудеться видача посвідчення про проходження навчання та видача кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарських дорадників/експертів-дорадників.

Наступного тижня відбудеться офіційне відкриття консультаційно-дорадчого центру при департаменті агропромислового розвитку, в якому візьмуть участь найкращі сільськогосподарські дорадники та експерти-дорадники, викладачі сільськогосподарських вузів Львівщини, а також експерти Держпродспоживслужби, Держгеокадастру, юстиції, фіскальної служби. Центр діятиме на громадських засадах та надаватиме дорадчі послуги як суб’єктам господарювання, аграріям, так і сільському населенню.