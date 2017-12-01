Римо-католики проведуть у Львові два благодійні ярмарки

На початку грудня римо-католики у Львові проведуть одразу два благодійні ярмарки. Перший, що його організовує фонд «Даємо надію», відбудеться вже цієї суботи, 2 грудня. Другий – 10 грудня, його організовує парафія Святого Антонія. Усіх небайдужих просять долучатися, адже під час обох ярмарків збиратимуть кошти для важкохворих.

Так, 2 грудня, відбудеться VI Доброчинний різдвяний ярмарок «Даймо Надію». Захід організовує під патронатом Архієпископа Мечислава Мокшицького фонд «Даємо надію», що опікується важкохворими дітьми та супроводжує їхні родини – матеріально, духовно та психологічно. Кошти від цьогорічного ярмарку мають адресне призначення – для 13-річної Василинки Дацьо, яка має захворювання ЦНС: хвороба Лафора. Це складне захворювання, яке прогресує, і дівчинка не може самостійно пересуватися. Їй дуже потрібен візок, вартість якого становить понад 70 тис. грн.

Відтак усіх охочих долучитися до доброї справи та допомогти Василинці запрошують 2 грудня з 12.00 до 16.00 до Курії Львівської Архідієцезії РКЦ (вул. Винниченка, 32). Учасники зможуть взяти участь у лотереї та виграти один із цінних подарунків, зокрема, сертифікати на ексклюзивні екскурсії та туристичні подорожі, косметичні послуги тощо. Під час ярмарку можна буде придбати речі різдвяного декору, зроблені власноруч, солодощі. Протягом заходу також передбачені майстер-класи та забави для дітей. Якщо є змога долучитися до збору коштів іншим способом, інформацію можна дізнатися на сторінці Фонд «Даймо Надію».

10 грудня відбудеться ще один благодійний ярмарок. Його організовує парафія Святого Антонія (вул. Личаківська, 49а), і під час нього збиратимуть кошти для лікування молодої жінки, яка має важку форму онкологічної хвороби.

«Люди перед святами мають велике бажання чинити добрі справи, особливо знаючи, що серед нас, в тому числі на парафії, є потребуючі, які мають дуже обмежені можливості. Ініціатором цього ярмарку стала Францисканська молодь, і ми подумали, щоби спрямувати його на конкретну добру справу. Знаючи, що одна з наших парафіянок, яка є дуже скромною особою і сама ніколи нічого не попросить, але має важку ситуацію, було прийняте рішення присвятити цей збір коштів для її лікування», – розповідає настоятель парафії Святого Антонія отець Павло і закликає всіх небайдужих парафіян та друзів святого Антонія приєднатися до цієї ініціативи. Детальніше – на сайті Санктуарію Святого Антонія або на сторінці в соцмережі Facebook.