Патрульні затримали двох львів’ян з викраденим каналізаційним люком

Як інформує Патрульна поліція Львова, вчора вдень небайдужа громадянка з вікна маршрутки побачила невідомих, які несуть каналізаційних люк на вулиці Замарстинівський. Жінка відразу викликала патрульних.

За вказаною адресою невідомих, які могли поцупити люк, інспектори не виявили. Однак почали обстежувати прилеглі вулиці. Пошуки виявилися успішними. На вулиці Заозерній патрульні помітили двох осіб, які везли на візку люк. Патрульні поліцейські знайшли на вулиці Замарстинівській неподалік озера місце, де був відсутній люк. Очевидці підтвердили, що ще зранку каналізація була закрита. Особи зізналися, що взяли люк саме з цього місця. Патрульні затримали 50 та 51-річного львів’ян. На місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.