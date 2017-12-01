Матері, яка залишила немовля в Яворові, загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено ряд експертиз.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, о 08.30 у Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що біля лікарні вона виявила живу новонароджену дитину – дівчинку, яку занесла в медзаклад. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільно задовільний.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, у той час у ту ж лікарню з сильної кровотечею звернулась 30-річна мешканка одного з населених пунктів району – матір новонародженої. Жінці провели невідкладну операцію, зараз вона перебуває в реанімаційному відділенні.