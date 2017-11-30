Україна витрачає мільярди на безкоштовні ліки для пацієнтів

Мінздоров’я нагадує – у медзакладах варто пам’ятати про свої права, щоб не купувати ті медикаменти, на які вже витратилася держава

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, у кожній лікарні має висіти перелік ліків, які є в наявності.

«Ви можете самотужки перевіряти наявність ліків у медичних закладах. По-перше, сама лікарня зобов’язана вивісити список ліків, які має в наявності. Якщо його немає – пишіть інформаційний запит на ім’я головного лікаря, він має відповісти протягом 5-ти календарних днів»,- зазначила Уляна Супрун.

Вона також розповіла, що стежити за безкоштовними ліками можна і на сайті Міністерства – сайті http://www.moz.gov.ua/ua/portal/. Також корисними будуть портали eliky.in.ua та liky.ua. на кожному з них можна знайти потрібну область та лікарні і переглянути наявні препарати. Поки що до цих сервісів долучилися не всі медичні заклади, однак поступово додаються нові

До слова, таку заяву Супрун спровокувала ситуація, яка нещодавно сталася на Донеччині. Там пацієнтці діагностували гепатит С і сказали купувати ліки самотужки, оскільки лікарня їх не має.

Натомість донька хворої разом із фахівцями змогла довести, що ці препарати належать до безкоштовних і конкретно цей заклад мав їх у достатній кількості.