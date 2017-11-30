У Шевченківському районі незаконно зрізали 100 дерев

У Шевченківському районі Львова на ділянці, вільній від забудови, невідомі зрізали 100 дерев. Львівська міська рада скерувала відповідні листи у поліцію, аби притягнути порушників до відповідальності. Про це повідомили в управлінні екології Львівської міської ради.

«У Шевченківському районі міста зафіксовано зрізку 100 дерев, розташованих в районі вулиць Абхазька-Леннона-Студинського (поряд з будівлями № 1 та № 3 по вул. Леннона). Державна екологічна інспекція у Львівській області нараховані збитки, завдані навколишньому середовищу, в сумі 52, 5 тис гривень. Ми скерували відповідні листи у поліцію, аби порушники, які зрізали дерева, понесли відповідальність», – зазначили в управлінні екології ЛМР.