Львів’ян запрошують на зустріч з Блаженнішим Святославом

У вівторок, 5 грудня, о 12.00 в актовій залі головного корпусу НУ «Львівська політехніка відбудеться зустріч із Блаженнішим Святославом – главою Української Греко-Католицької Церкви. Зустріч приурочена 30-й річниці проголошення Декларації польсько-українського прощення та примирення. Організатором зустрічі є Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. «Справа примирення, не є лише ідеєю, але «справжнім духовним рухом, котрий розпочався в Римі 30 років тому», – зазначає Предстоятель УГКЦ.

Вхід вільний.

8 та 17 жовтня 1987 року в Римі зустрілися представники Єпископату Польщі та Синоду Греко-католицької церкви. Під час цієї зустрічі, вперше після ІІ Світової війни, було офіційно проголошено Декларацію про польсько-українське прощення та примирення.

Цього року, 1-12 жовтня, в Римі пройшли заходи з відзначення 30-ої річниці проголошення Декларації польсько-українського прощення та примирення.

Ключовою подією цих днів стало вручення нагороди «Капітули польсько-українського поєднання», якою відзначаються особистості та організації, що своєю діяльністю сприяють порозумінню між народами Центральної та Східної Європи. Цьогорічними лауреатами стала Конгрегація Східних Церков та польська, українська й словацька секції Радіо Ватикану.

Уперше таку нагороду було вручено Папі Римському Івану Павлу ІІ, на могилі якого в Соборі Святого Петра 11 жовтня глава УГКЦ Святослав Шевчук очолив Молебень з нагоди 30-річчя першої зустрічі представників Синоду Єпископів УГКЦ та Єпископату Польщі. При цьому, Святослав Шевчук наголосив на значенні Святого Папи Івана Павла ІІ, назвавши його покровителем польсько-українського примирення.

Наступник Івана Павла ІІ, Папа Римський Франциск, 12 жовтня у базиліці Санта Марія Маджоре очолив Літургію з нагоди сторіччя Конгрегації Східних Церков та Папського Східного Інституту.