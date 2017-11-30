У Львові відбудеться «Ярмарок кар’єри»
Шукачі роботи зможуть ближче ознайомитися з підприємствами, установами, організаціями, дізнатися про умови стажування і працевлаштування, подати свої резюме для кадрового резерву компанії та пройти попередню співбесіду, ознайомитись із вимогами роботодавців.
29-й Ярмарок кар’єри триватиме два дні:
13 грудня – для роботодавців, які мають потребу у кадрах у сфері обслуговування, торгівлі, легкій промисловості, ресторанному та готельному бізнесі тощо;
14 грудня – для роботодавців які мають потребу в інженерних та технічних працівниках, робітниках з інструментом, водіях, машиністах тощо.
Організаторами заходу є Львівський обласний та міський центри зайнятості спільно з Національним університетом «Львівська політехніка». Початок заходів – об 11.00.