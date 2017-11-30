У Львові відбудеться «Ярмарок кар’єри»

13-14 грудня у приміщенні Львівського Будинку праці (за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться масовий захід, що надає можливість компаніям знайти професіоналів та презентувати себе як роботодавця

Шукачі роботи зможуть ближче ознайомитися з підприємствами, установами, організаціями, дізнатися про умови стажування і працевлаштування, подати свої резюме для кадрового резерву компанії та пройти попередню співбесіду, ознайомитись із вимогами роботодавців.

29-й Ярмарок кар’єри триватиме два дні:

13 грудня – для роботодавців, які мають потребу у кадрах у сфері обслуговування, торгівлі, легкій промисловості, ресторанному та готельному бізнесі тощо;

14 грудня – для роботодавців які мають потребу в інженерних та технічних працівниках, робітниках з інструментом, водіях, машиністах тощо.

Організаторами заходу є Львівський обласний та міський центри зайнятості спільно з Національним університетом «Львівська політехніка». Початок заходів – об 11.00.