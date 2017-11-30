Синоптики застерігають про ожеледицю на дорогах

Опадів на завтра не прогнозують

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у Львові ввечері 30 листопада зі збереженням вночі та вранці 1 грудня подекуди очікується ожеледь, 1 грудня на дорогах ожеледиця. Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними.

1 грудня у Львові синоптики обіцяють без опадів, вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° морозу, вдень 0 – 2° тепла.