Продавчині неякісної риби на «Привокзальному» загрожує до 8 років ув’язнення

Львівська місцева прокуратура №3 28 листопада скерувала до Франківського районного суду Львова обвинувальний акт щодо жінки, котра виготовляла та реалізовувала харчову продукцію, вживання якої спричинило тяжкі наслідки

Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, жінка без дозвільних документів, зокрема висновку лабораторного дослідження ветеринарно-санітарної експертизи якості і безпечності харчової продукції, виготовляла скумбрію гарячого копчення у гаражі та приміщенні власної квартири, незважаючи на грубі порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Неякісною рибою продавчиня торгувала на одному із ринків Львова.

Після вживання небезпечного продукту до лікарень Львівщини з гострою кишковою інфекцією потрапило понад 70 осіб, серед яких діти.

Такі дії порушниці кваліфіковано за ч.2 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

За це жінці загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.